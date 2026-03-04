Unfall auf der Stadtautobahn: Rettungshubschrauber im Einsatz

Berlin - Am Mittwochvormittag musste die Stadtautobahn A115 nach einem Unfall im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zeitweise komplett gesperrt werden.

Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Autofahrer auf der AVUS in Richtung Funkturm gegen 10.19 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls in die Leitplanke gekracht.

Die Einsatzkräfte konnten die bewusstlose Person aus dem Auto befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Sie musste unter "unter Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert" werden, hieß es. Zur Identität machte die Behörde wie üblich keine Angaben.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde zum Einsatzort im Ortsteil Grunewald gerufen. Für die Landung musste die Autobahn in beide Fahrrichtungen gesperrt werden.

Inzwischen wurde die Sperrung in Richtung Dreieck Funkturm wieder aufgehoben. Hier ist nur noch die rechte Fahrspur blockiert.