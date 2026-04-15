A14 in Richtung Dresden nach Lkw-Brand wieder frei

Plötzkau - Autofahrer mussten am Mittwoch auf der A14 in Höhe Plötzkau ( Salzlandkreis ) wegen einer Vollsperrung viel Geduld aufbringen. Die Strecke ist nun endlich wieder frei.

Der Laster und seine Ladung waren nicht mehr zu retten. © Polizeiinspektion Magdeburg

In Fahrtrichtung Dresden war gegen 7 Uhr ein Laster mit Himbeeren in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. Der schwarze Rauch sei noch aus mehreren Kilometern am Himmel zu sehen gewesen.

Auslöser soll ein Reifen gewesen sein. Dieser habe angefangen zu brennen, ehe sich die Flammen auf den kompletten Sattelschlepper ausgebreitet hatten.

Der 51-jährige Fahrer des Lasters lenkte nach Bemerken der Flammen umgehend auf den Seitenstreifen, um dort anzuhalten. Er blieb unverletzt.

Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um den Brand. Der Lkw und seine Fracht waren jedoch nicht mehr zu retten.

Die Autobahn war nach dem Brand zwischen dem Kreuz Bernburg und Plötzkau mehrere Stunden gesperrt. Seit dem Nachmittag kann der Verkehr wieder normal rollen.