Auffahrunfall mit mehreren Autos sorgt für Stau auf der A14
Grimma - Drei Autos waren am frühen Montagmorgen in einen Auffahrunfall auf der A14 Richtung Leipzig verwickelt. Es bildete sich ein langer Stau.
Auf TAG24-Anfrage bestätigte die Polizeidirektion Leipzig, dass zwischen den Anschlussstellen Grimma und Rastplatz Muldenthal Nord kurz nach 7 Uhr drei Fahrzeuge aufeinander fuhren.
Wie es dazu kam, ist im Moment noch unklar.
Ersten Informationen zufolge soll es auch verletzte Personen geben. Sie sollen vor Ort medizinisch behandelt worden sein.
Die A14 musste für kurze Zeit voll gesperrt werden, bevor der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Trotzdem bildete sich ein kilometerlanger Stau und Autofahrer mussten mehr Zeit einplanen.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, rückten neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt an. Sie sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel.
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal-Grimma/Sören Müller