Drei Unfälle in beiden Richtungen: Viel Stau auf der A14 bei Leipzig
Leipzig/Grimma - Auf der A14 um Leipzig brauchten Autofahrer am Samstagabend aufgrund zweier Unfälle starke Nerven.
In Fahrtrichtung Magdeburg hatte es gegen 17.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Mitte und Leipzig-Nord gekracht.
Mindestens zwei Fahrzeuge waren laut ersten Informationen von der Unfallstelle involviert. Zwei Personen wurden laut einer Sprecherin der Rettungsleitstelle verletzt, eine von ihnen wurde in ein Krankenhaus transportiert.
Die Feuerwehr war vor Ort, um ausgelaufene Betriebsmittel zu beseitigen. Die Fahrtrichtung wurde voll gesperrt und gegen 19.30 Uhr wieder geöffnet. Im Rückstau krachte es zwischen Leipzig-Messegelände und -Mitte ein weiteres Mal zwischen einem Audi und einem Skoda.
Dazu kam es auch auf den Zufahrtsstraßen rund ums Messegelände, auf dem noch bis Sonntag die Buchmesse stattfindet, zu dichten Verkehr.
Unfälle auf der A14: Auch Gegenrichtung Nossen betroffen
Auch in der Gegenrichtung hatte sich einige Kilometer weiter südlich um 17.30 Uhr ein Unfall ereignet.
Zwischen Klinga und Grimma ereignete sich ein Crash auf dem rechten Fahrstreifen, der zunächst gesperrt wurde. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 19.20 Uhr floss der Verkehr hier wieder.
Erstmeldung am 21. März, 18.51 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 19.41 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma/Sören Müller ; 7aktuell.de | Eric Pannier