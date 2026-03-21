Drei Unfälle in beiden Richtungen: Viel Stau auf der A14 bei Leipzig

Leipzig/Grimma - Auf der A14 um Leipzig brauchten Autofahrer am Samstagabend aufgrund zweier Unfälle starke Nerven.

Dieser Porsche war in den Unfall bei Leipzig verwickelt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

In Fahrtrichtung Magdeburg hatte es gegen 17.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Mitte und Leipzig-Nord gekracht.

Mindestens zwei Fahrzeuge waren laut ersten Informationen von der Unfallstelle involviert. Zwei Personen wurden laut einer Sprecherin der Rettungsleitstelle verletzt, eine von ihnen wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr war vor Ort, um ausgelaufene Betriebsmittel zu beseitigen. Die Fahrtrichtung wurde voll gesperrt und gegen 19.30 Uhr wieder geöffnet. Im Rückstau krachte es zwischen Leipzig-Messegelände und -Mitte ein weiteres Mal zwischen einem Audi und einem Skoda.

Dazu kam es auch auf den Zufahrtsstraßen rund ums Messegelände, auf dem noch bis Sonntag die Buchmesse stattfindet, zu dichten Verkehr.