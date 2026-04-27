Laster kracht auf Transporter: Ein Verletzter bei Unfall auf A14
Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ging der Notruf gegen 9.45 Uhr bei der Leitstelle ein.
Demnach war ein Sattelzug der Marke Scania im Baustellenbereich auf Höhe der Ortslage Bahren, zwischen den Anschlussstellen Grimma und Mutzschen, am Stauende auf einen VW-Transporter aufgefahren.
Wie TAG24 vom Unfallort erfuhr, wurde der Transporterfahrer bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet, was zu Behinderungen im Baustellenbereich führte.
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hohnstädt und Grimma nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und räumten die Unfallstelle.
Laut der Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 15.000 Euro. Man ermittele wegen fahrlässiger Körperverletzung, hieß es.
Titelfoto: Medienportal Grimma / Sören Müller