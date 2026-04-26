Heftiger Transporter-Unfall auf A14: Hier waren gleich mehrere Schutzengel am Werk

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Auf der A14 bei Schkeuditz ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall zwischen zwei Transportern gekommen.

Von Eric Mittmann

Schkeuditz - Kaum zu glauben, dass hier niemand verletzt wurde! Auf der A14 bei Schkeuditz sind am Sonntagabend zwei Transporter so schwer miteinander kollidiert, dass der eine umkippte, der andere brutal in die Leitplanke krachte. Die Fahrer hatten dabei offenbar gleich mehrere Schutzengel.

Auf der A14 bei Schkeuditz ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall zwischen zwei Transportern gekommen.
Auf der A14 bei Schkeuditz ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall zwischen zwei Transportern gekommen.  © Michael Strohmeyer

Denn laut Infos vom Ort des Geschehens blieben beide wie durch ein Wunder unverletzt!

Zwar kam auch ein Rettungshubschrauber des ADAC zum Einsatz, dieser soll schließlich jedoch gar nicht gebraucht worden sein.

Die beiden Transporter waren gegen 19.33 Uhr miteinander kollidiert, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Dresden in Höhe des Flughafens Leipzig-Halle.

Unfall A14: Drei Unfälle in beiden Richtungen: Viel Stau auf der A14 bei Leipzig
Unfall A14 Drei Unfälle in beiden Richtungen: Viel Stau auf der A14 bei Leipzig

Was genau sich zutrug, muss derzeit noch geklärt werden. Laut dem Polizeisprecher sind Beamte vor Ort, um mit den Ermittlungen zu beginnen.

Die Autobahn musste in Folge des Crashs in Fahrtrichtung Dresden vorübergehend voll gesperrt werden.
Die Autobahn musste in Folge des Crashs in Fahrtrichtung Dresden vorübergehend voll gesperrt werden.  © Michael Strohmeyer

Feuerwehr und Rettungskräfte sind bereits vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. In den Verkehrswarnmeldungen mahnte die Polizei zur Vorsicht. Die A14 in Richtung Dresden musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Titelfoto: Michael Strohmeyer

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