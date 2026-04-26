Heftiger Transporter-Unfall auf A14: Hier waren gleich mehrere Schutzengel am Werk
Schkeuditz - Kaum zu glauben, dass hier niemand verletzt wurde! Auf der A14 bei Schkeuditz sind am Sonntagabend zwei Transporter so schwer miteinander kollidiert, dass der eine umkippte, der andere brutal in die Leitplanke krachte. Die Fahrer hatten dabei offenbar gleich mehrere Schutzengel.
Denn laut Infos vom Ort des Geschehens blieben beide wie durch ein Wunder unverletzt!
Zwar kam auch ein Rettungshubschrauber des ADAC zum Einsatz, dieser soll schließlich jedoch gar nicht gebraucht worden sein.
Die beiden Transporter waren gegen 19.33 Uhr miteinander kollidiert, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Dresden in Höhe des Flughafens Leipzig-Halle.
Was genau sich zutrug, muss derzeit noch geklärt werden. Laut dem Polizeisprecher sind Beamte vor Ort, um mit den Ermittlungen zu beginnen.
Feuerwehr und Rettungskräfte sind bereits vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. In den Verkehrswarnmeldungen mahnte die Polizei zur Vorsicht. Die A14 in Richtung Dresden musste vorübergehend voll gesperrt werden.
Titelfoto: Michael Strohmeyer