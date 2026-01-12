Lkw kippt auf der A14 in Straßengraben: Brummi-Fahrer muss ins Krankenhaus

Großmühlingen - Blaulicht auf der A14 : Am Montagmorgen kam ein Lkw von der Straße ab und kippte in den Graben. Ein Mann wurde verletzt.

Ein Lkw ist von der A14 abgekommen und in einen Graben gestürzt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 7 Uhr war ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der A14 in Richtung Dresden unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Großmühlingen (Sachsen-Anhalt) die Kontrolle verlor.

Der mit Rüben beladene Schlepper kam von der Straße ab, überfuhr gut 20 Meter der Schutzplanke und kippte nach rechts in den Seitengraben.

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde der 34-Jährige leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.