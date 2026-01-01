Autos kollidieren auf der A14: Mindestens eine Person verletzt

Leipzig - Bei einem Unfall auf der A14 bei Leipzig ist am Neujahrstag mindestens eine Person verletzt worden.

Zur Versorgung der Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 12.22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Nord und Leipzig-Mitte in Fahrtrichtung Dresden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war dabei ein Reifen an einem der beteiligten Fahrzeuge geplatzt, wodurch dessen Fahrer die Kontrolle verlor und mit einem anderen Auto kollidierte.

Mindestens eine Person soll bei dem Unglück verletzt worden sein. Polizeisprecher Hoppe zufolge entstand zudem hoher Sachschaden. Eine genaue Summe konnte zunächst jedoch nicht genannt werden.

Die A14 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten ab 12.58 Uhr voll gesperrt werden. Seit 14.14 Uhr ist sie jedoch wieder frei, wie die Polizei auch in ihren Verkehrswarnmeldungen mitteilte.