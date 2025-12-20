Cabrio-Fahrt endet an Leitplanke: Hohes Tempo wird BMW zum Verhängnis

Leipzig - BMW-Fans müssen jetzt stark sein: Für ein 3er Cabrio endete am Samstag eine Ausfahrt bei Leipzig mit hohem Schaden an der Leitplanke.

Für diesen BMW endete eine Ausfahrt am Samstag leider mit einem Unfall. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, war der Fahrer zunächst auf der Torgauer Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Von dort wollte er auf die A14 auffahren und nahm dazu die dortige Auffahrtschleife.

"Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam dabei jedoch das Heck ins Schleudern", so der Sprecher. Der Beamer drehte sich und krachte schließlich mit der rechten Seite gegen die linke Leitplanke der Auffahrt.

Der Fahrer (55, deutsch) blieb dabei unverletzt. Sein Gefährt hatte allerdings nicht so viel Glück. Die Motorhaube erlitt heftigen Schaden, der Sportwagen war anschließend nicht mehr fahrbereit. Aktuellen Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich dieser auf rund 10.000 Euro.

Hinzu kommen weitere 1000 Euro Schaden an der Leitplanke.