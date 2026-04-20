Oldtimer-Unfall auf A14 in Sachsen: Historisches Fahrzeug blockiert Autobahn

Leisnig/Döbeln - Crash auf der A14 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen): Ein Oldtimer flog am Montagabend nach einem Unfall von einem Anhänger und blockierte die Autobahn. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Ein umgekippter Oldtimer blockierte am Montagabend die A14 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen). © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut Polizei geschah das Oldtimer-Unglück gegen 17.20 Uhr zwischen Leisnig und Döbeln-Nord. Ein Renault-Transporter war mit einem Anhänger in Richtung Nossen unterwegs - geladen hatte er einen Oldtimer.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Transporter nach einer Überhol-Aktion samt seinem Anhänger ins Schlingern. Daraufhin kollidierte der Renault mit einem weiteren Fahrzeug. Durch den Crash geriet der Anhänger so sehr ins Wanken, dass der Oldtimer auf die A14 krachte und seitlich zum Liegen kam.

Die Unfallstelle musste daraufhin gesperrt werden. Anschließend wurde der quer liegende Oldtimer geborgen. Das historische Fahrzeug und der Renault-Transporter wurden beschädigt.

Besonders bitter für den Besitzer: Der Oldtimer hätte vor dem Unfall beinahe in einem Museum stehen können.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut Recherchen von TAG24 um einen Transporter der Firma Hanomag-Henschel. Diese hatte ihren Sitz in Hannover, die Marke verschwand allerdings 1974 vom Markt.

Demzufolge dürfte der Oldtimer wohl mehr als 50 Jahre alt sein.

