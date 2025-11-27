Sekundenschlaf am Steuer: A14 nach Lkw-Unfall teils gesperrt

Dreihöhenberg - Am Donnerstagmorgen ist die A14 teils gesperrt, nachdem Sekundenschlaf für einen Unfall gesorgt hat.

Der Lkw kam von der Straße ab und landete umgekippt im Graben. © Polizeiinspektion Magdeburg

Ein Lkw-Fahrer war gegen 5.05 Uhr auf der A14 in Richtung Dresden unterwegs, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt.

Auf Höhe des Parkplatzes Dreihöhenberg (Sachsen-Anhalt) fielen ihm die Augen zu. Somit verlor der 46-Jährige die Kontrolle über seinen Lkw, der mit Schweinehälften beladen war.

Er kam nach rechts von der Straße ab, rutschte in den Graben und blieb auf der Seite liegen.

Sowohl der Mann als auch sein ebenfalls 46-jähriger Beifahrer steckten darauf leicht verletzt im Wagen fest. Die Feuerwehr befreite die beiden aus der Kabine. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Polizei zufolge entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich.