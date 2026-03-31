Stau auf A14: Transporter kracht auf Reisebus

Schkeuditz - In Höhe des Leipziger Flughafens fuhr am Dienstagnachmittag ein Transporter auf einen ukrainischen Reisebus auf.

Der Reisebus wurde hinten nur leicht geschrammt. © Michael Strohmeyer

Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Unfall gegen 15.40 Uhr passiert sein soll. Beide Fahrzeuge waren demnach auf der A14 Richtung Leipzig unterwegs.

Wieso der Transporter auf den Reisebus fuhr, ist noch nicht bekannt.

Ob es Verletzte gibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Von vor Ort erfuhr TAG24, dass alle wohl körperlich unversehrt blieben und es ihnen den Umständen entsprechend gut gehen soll.

Der Rettungsdienst des Flughafen Leipzig/Halle rückte trotzdem zur Unfallstelle aus und betreute die Betroffenen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Schkeuditz kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsmittel.