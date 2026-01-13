Vollsperrung auf A14: Lastwagen brennt komplett aus

Bördeland - Am frühen Dienstagmorgen ist auf der A14 nahe dem Parkplatz Dreihöhenberg ( Landkreis Börde ) ein Lastwagen in Brand geraten. Die Strecke wurde Richtung Dresden gesperrt.

Der Lastwagen geriet zwischenzeitlich in Vollbrand. © Polizeiinspektion Magdeburg

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg war der Sattelzug gegen 2.43 Uhr in Flammen aufgegangen. Der 54-jährige Fahrer bemerkte zunächst Rauch im Fahrerhaus und lenkte den Laster daraufhin geistesgegenwärtig auf den Standstreifen.

Nachdem er sein mit Leergut beladenes Fahrzeug verlassen hatte, stand dieses wenig später bereits in Vollbrand. Der 54-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion.

Durch den schnellen Einsatz der umliegenden Feuerwehren konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich sein.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Löscharbeiten und durch den starken Rauch mussten beide Richtungsfahrbahnen der A14 voll gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Magdeburg konnte mittlerweile wieder freigegeben werden.