Vollsperrung auf der A14: Lastwagen und Transporter krachen zusammen
Grimma/OT Mutzschen - Die A14 bei Grimma musste am frühen Montagnachmittag voll gesperrt werden. Auf der Fahrbahn in Richtung Nossen gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Lastwagen.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Transporter gegen 13.40 Uhr vermutlich gegen den Lastwagen gefahren ist.
Wie es dazu kommen konnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Einsatzkräfte der Polizei sind noch vor Ort.
Der Transporter soll auf dem Dach gelandet sein.
Ob es Verletzte gibt, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen.
Die Fahrbahn Richtung Nossen musste voll gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt an der Anschlussstelle Mutzschen. Es bildet sich Stau. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa