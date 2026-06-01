Vollsperrung auf der A14: Lastwagen und Transporter krachen zusammen

Grimma/OT Mutzschen - Die A14 bei Grimma musste am frühen Montagnachmittag voll gesperrt werden. Auf der Fahrbahn in Richtung Nossen gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Lastwagen.

Seit circa 14 Uhr ist die Autobahn voll gesperrt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Transporter gegen 13.40 Uhr vermutlich gegen den Lastwagen gefahren ist.

Wie es dazu kommen konnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Einsatzkräfte der Polizei sind noch vor Ort.

Der Transporter soll auf dem Dach gelandet sein.

Ob es Verletzte gibt, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen.