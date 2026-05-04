Vollsperrung und ekelhafter Gestank auf A14: Schlachtabfall-Laster kracht mit Transporter zusammen

Leipzig - Schwerer Unfall auf der A14 bei Leipzig : Ein Transporter und ein mit Schlachtabfällen beladener Laster sind am Montagvormittag zusammengekracht. Es sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

Der blaue Transporter landete in einer Baumgruppe, wie im Hintergrund rechts zu sehen ist. Er verlor ebenso seine Ladung wie auch der umgekippte Lkw. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Unfall in Fahrtrichtung Halle zwischen dem Rastplatz Birkenwald und der Anschlussstelle Leipzig-Nord wurde der Polizei gegen 10 Uhr gemeldet, wie Sprecherin Therese Leverenz TAG24 auf Anfrage berichtete.

Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass die Fahrbahn einem regelrechten Schlachtfeld gleicht.

Der umgekippte Lkw hatte Schlachtabfälle geladen, die sich auf der Autobahn verteilten und dementsprechend einen ekelhaften Gestank verbreiteten, erfuhr TAG24 vom Unfallort.

Demnach seien zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen habe aus dem Lastwagen befreit werden müssen. Leverenz konnte noch keine Angaben zu möglichen Verletzten machen.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst sei auch ein Hubschrauber angefordert worden. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Auch die Ladung des Transporters - Bildern zufolge Metallteile - lagen auf der Fahrbahn verstreut herum.