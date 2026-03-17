VW gerät in Unfallstelle: Polizistin auf A14 verletzt

Gröbers - Schockmoment am Montagabend auf der A14 : Zwischen Gröbers und dem Schkeuditzer Kreuz geriet ein VW in eine Unfallstelle! Nur durch einen Sprung zur Seite konnte eine Beamtin Schlimmeres verhindern.

Die Polizistin (23) verletzte sich bei ihrem Ausweichmanöver am Fuß und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.55 Uhr, wie Polizeisprecher Moritz Peters am Dienstag mitteilte.

Der VW Taigo war demnach in Richtung Dresden unterwegs gewesen, als er zwischen Gröbers und dem Schkeuditzer Kreuz eine Verkehrsverengung passierte. Eine Polizistin (23) hatte diese eingerichtet, um einen Unfall aufzunehmen.

Just in diesem Moment geriet der VW aus ungekklärter Ursache ins Schlingern und hätte beinahe die Beamtin erfasst, wäre diese nicht mit einem beherzten Sprung zur Seite ausgewichen.

Ganz ohne Blessuren kam sie allerdings nicht davon: Wie Polizeisprecher Peters erklärte, verletzte sich die 23-Jährige bei dem Ausweichmanöver leicht am Fuß und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.