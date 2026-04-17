Auto überschlägt sich auf A17: Stau zwischen Dresden und Heidenau
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Dresden - Auf der A17 bei Dresden hat sich am Freitagnachmittag ein Auto überschlagen. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.
Kurz vor der Abfahrt Heidenau waren um kurz nach 13 Uhr zwei Autos an einem Unfall beteiligt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.
Dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge.
Weitere Details zum Unfallhergang waren derweil noch nicht bekannt.
Die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Prag ist aufgrund des Unfalls derzeit blockiert.
Laut ADAC-Angaben staut sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und Heidenau derzeit auf gut 4 Kilometer. Autofahrer müssen demnach auf rund eine Stunde Zeitverlust einplanen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa