Auto überschlägt sich auf A17: Stau zwischen Dresden und Heidenau

Dresden - Auf der A17 bei Dresden hat sich am Freitagnachmittag ein Auto überschlagen. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Infolge eines Unfalls kommt es auf der A17 bei Dresden derzeit zu Verkehrseinschränkungen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Kurz vor der Abfahrt Heidenau waren um kurz nach 13 Uhr zwei Autos an einem Unfall beteiligt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Dabei überschlug sich eines der Fahrzeuge.

Weitere Details zum Unfallhergang waren derweil noch nicht bekannt.

Die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Prag ist aufgrund des Unfalls derzeit blockiert.