Drei Autos krachen auf A17 bei Dresden zusammen: Ein Schwerverletzter

Heidenau - Stundenlange Behinderungen auf der A17 bei Dresden! Am frühen Dienstagmorgen hat es zwischen Pirna und Heidenau heftig gekracht.

Die Polizei war seit dem frühen Dienstagmorgen auf der A17 wegen eines Unfalls im Einsatz. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, fuhr ein Mann (62) mit seinem Jaguar auf der Richtungsfahrbahn Dresden gegen 5.30 Uhr auf einen Skoda auf, der verkehrsbedingt verlangsamen musste.

"Daraufhin kollidierte der Skoda mit einem VW, der wiederum gegen die Mittelleitplanke stieß", so Sprecher Rocco Reichel (57).

Der Jaguar-Fahrer habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die zwei anderen Beteiligten hätten den Unfall dagegen unverletzt überstanden.

Während der polizeilichen Maßnahmen sei die linke Spur gesperrt gewesen.