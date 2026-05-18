Gleich zwei Unfälle am Morgen! A17 in Richtung Dresden gesperrt

Dresden - Verkehrsteilnehmer brauchen zum Wochenstart auf der A17 Geduld. Nach einem Unfall ist die Autobahn aktuell ab der Auffahrt Südvorstadt in Richtung Dresden gesperrt.

Die Dresdner Feuerwehr sichert die Unfallstelle ab. © Feuerwehr Dresden

Das teilte die Dresdner Feuerwehr am Montagmorgen mit.

Der ADAC meldet derzeit zwischen der Anschlussstelle Pirna und der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt zwei Kilometer Stau.

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei den Unfall. Demnach seien ein VW Passat und ein Sattelzug auf der Strecke in Fahrtrichtung Prag zusammengestoßen.

Der Lkw-Fahrer (54) kam glimpflich davon, er blieb unverletzt. Für den 41-Jährigen am Steuer des Volkswagens endete der Crash mit leichten Verletzungen. Laut Feuerwehr sei der Mann von einem Notarzt versorgt worden.