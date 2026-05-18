Gleich zwei Unfälle am Morgen! A17 in Richtung Dresden gesperrt
Dresden - Verkehrsteilnehmer brauchen zum Wochenstart auf der A17 Geduld. Nach einem Unfall ist die Autobahn aktuell ab der Auffahrt Südvorstadt in Richtung Dresden gesperrt.
Das teilte die Dresdner Feuerwehr am Montagmorgen mit.
Der ADAC meldet derzeit zwischen der Anschlussstelle Pirna und der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt zwei Kilometer Stau.
Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei den Unfall. Demnach seien ein VW Passat und ein Sattelzug auf der Strecke in Fahrtrichtung Prag zusammengestoßen.
Der Lkw-Fahrer (54) kam glimpflich davon, er blieb unverletzt. Für den 41-Jährigen am Steuer des Volkswagens endete der Crash mit leichten Verletzungen. Laut Feuerwehr sei der Mann von einem Notarzt versorgt worden.
Außerdem hat es infolge des Unfalls direkt am Tunnelausgang Dölzschen ein weiteres Mal gekracht. Verletzt wurde in diesem Fall niemand.
Erstmeldung am 18. Mai, 8.37 Uhr. Update um 8.57 Uhr.
Titelfoto: Feuerwehr Dresden