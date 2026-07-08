Lkw in Schilderwagen gekracht: Vollsperrung auf A17 nahe Dresden!

Pirna - A17 in Richtung Dresden dicht! Wegen eines Unfalls musste die Fahrbahn am Mittwochmittag voll gesperrt werden.

Ein Unfall hat den Verkehr am Mittwochmittag auf der A17 bei Pirna in Richtung Dresden zum Erliegen gebracht. © Marko Förster

Wie Polizei-Sprecher Marko Laske (52) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Lkw auf Höhe der Anschlussstelle Pirna mit einer Baustellenabsperrung kollidiert, wobei diese beschädigt worden sei.

"Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ist die Richtungsfahrbahn seit 13.25 Uhr gesperrt", so Laske weiter. Der Verkehr werde über die Anschlussstelle Pirna abgeleitet.

Fotos vom Unfallort zeigen, dass der Sattelzug in einen Schilderwagen gekracht ist. Dieser sollte offenbar eine Tagesbaustelle absichern.

Eine Prognose zur Freigabe gibt es bislang nicht. Laut einem Foto-Reporter ist die Bergung schwierig. Zudem müsse eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn zum Einsatz kommen.