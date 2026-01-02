 2.210

Peugeot und Seat stoßen nahe A17 zusammen: Drei Personen schwer verletzt

Heftiger Crash an der A17: Bei Bahretal stießen zwei Autos in einem Kreuzungsbereich zusammen. Drei Menschen trugen schwere Verletzungen davon.

Von Benjamin Richter

Bahretal - Heftiger Crash an der A17: Bei Bahretal stießen am Freitag zwei Autos in einem Kreuzungsbereich zusammen. Drei Menschen trugen schwere Verletzungen davon.

Die zwei Kleinwagen krachten aus noch unbekannter Ursache zusammen.
Die zwei Kleinwagen krachten aus noch unbekannter Ursache zusammen.  © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall 11.45 Uhr auf der S170 bei Bahretal im Bereich der Kreuzung zur Auf- und Abfahrt der A17.

Ein aus Richtung Nentmannsdorf kommender Peugeot 206 wollte nach links auf die A17 in Richtung Dresden auffahren, als er mit einem entgegenkommenden Seat Cordoba zusammenstieß.

Alle fünf beteiligten Insassen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, bevor sie vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Drei der Personen wurden laut Polizeiangaben schwer verletzt.

Unfall A17: Weil Rettungsfahrzeug anrollte: Crash auf A17 bei Dresden
Unfall A17 Weil Rettungsfahrzeug anrollte: Crash auf A17 bei Dresden

Die S170 wurde im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden voll gesperrt. Zusätzlich musste auch die Anschlussstelle an die A17 in Fahrtrichtung Dresden gesperrt werden.

Der Peugeot wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.
Der Peugeot wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.  © xcitepress/Jonas Schubert

Gesamtschaden nach Crash nahe A17 von rund 15.000 Euro

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Nentmannsdorf, Borna-Gersdorf, Cotta, Dohma, Berggießhübel und Bad Gottleuba. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zur Unfallursache. Vor Ort waren außerdem drei Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden.

Der Peugeot wurde durch einen Abschleppdienst aus Pirna abtransportiert. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt rund 15.000 Euro.

Titelfoto: Marko Förster

Mehr zum Thema Unfall A17: