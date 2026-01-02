Peugeot und Seat stoßen nahe A17 zusammen: Drei Personen schwer verletzt

Bahretal - Heftiger Crash an der A17 : Bei Bahretal stießen am Freitag zwei Autos in einem Kreuzungsbereich zusammen. Drei Menschen trugen schwere Verletzungen davon.

Die zwei Kleinwagen krachten aus noch unbekannter Ursache zusammen. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall 11.45 Uhr auf der S170 bei Bahretal im Bereich der Kreuzung zur Auf- und Abfahrt der A17.

Ein aus Richtung Nentmannsdorf kommender Peugeot 206 wollte nach links auf die A17 in Richtung Dresden auffahren, als er mit einem entgegenkommenden Seat Cordoba zusammenstieß.

Alle fünf beteiligten Insassen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, bevor sie vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Drei der Personen wurden laut Polizeiangaben schwer verletzt.

Die S170 wurde im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden voll gesperrt. Zusätzlich musste auch die Anschlussstelle an die A17 in Fahrtrichtung Dresden gesperrt werden.