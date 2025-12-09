3.467
Unfall mit drei Autos: Stundenlange Behinderungen auf A17 bei Dresden
Heidenau - Stundenlange Behinderungen auf der A17 bei Dresden! Am Dienstagmorgen hat es offenbar heftig gekracht.
Denn trotz Unfallzeit gegen 5.30 Uhr stauten sich die Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Pirna und Heidenau in Richtung Dresden auch zum Berufsverkehr noch immer.
"Es waren drei Autos beteiligt", sagt Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57) gegenüber TAG24 zum ereigneten Crash. Nähere Details stünden gegenwärtig jedoch noch nicht fest.
Laut Warnmeldungen waren beide Fahrspuren dicht. "Die Freigabe erfolgte gegen 8.45 Uhr", so Reichel.
Da keine Vollsperrung eingetragen war, konnte womöglich der Standstreifen noch befahren werden. Dem ADAC zufolge staute sich der Verkehr über fünf Kilometer.
