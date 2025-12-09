Unfall mit drei Autos: Stundenlange Behinderungen auf A17 bei Dresden

Heidenau - Stundenlange Behinderungen auf der A17 bei Dresden! Am Dienstagmorgen hat es offenbar heftig gekracht.

Die Polizei war seit dem frühen Dienstagmorgen auf der A17 wegen eines Unfalls im Einsatz. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Denn trotz Unfallzeit gegen 5.30 Uhr stauten sich die Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Pirna und Heidenau in Richtung Dresden auch zum Berufsverkehr noch immer.

"Es waren drei Autos beteiligt", sagt Polizei-Sprecher Rocco Reichel (57) gegenüber TAG24 zum ereigneten Crash. Nähere Details stünden gegenwärtig jedoch noch nicht fest.

Laut Warnmeldungen waren beide Fahrspuren dicht. "Die Freigabe erfolgte gegen 8.45 Uhr", so Reichel.