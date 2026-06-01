Musikbox kracht durch Frontscheibe: Zwei Verletzte auf der A2

Barleben - Am Samstagnachmittag kam es zu einem gefährlichen und zugleich kuriosen Vorfall auf der Autobahn: Plötzlich wurde die Frontscheibe eines Busses durchschlagen.

Eine Musikbox wurde auf der A2 wohl auf einen VW-Bus geworfen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Eine 40-jährige Autofahrerin war gegen 15.20 Uhr mit einem VW-Bus und sieben Insassen auf der A2 Richtung Berlin unterwegs, als sie über die Autobahnbrücke "Wisninger Wuhne" bei Barleben (Sachsen-Anhalt) fuhr.

Dort sah sie zwei unbekannte Personen stehen. Plötzlich flog eine Musikbox auf die Fahrbahn und durchschlug die Windschutzscheibe des VWs, teilte die Autobahnpolizei am Montag mit.

Wie dies passieren konnte, ist bislang unklar und wird ermittelt.

Die 40-Jährige konnte dennoch ihren Wagen kontrolliert auf den Seitenstreifen steuern und dort halten.

Sowohl sie als auch ihr 61-jähriger Beifahrer erlitten Schnittverletzungen durch die gesplitterte Scheibe. Die sechs anderen Insassen im Alter von 10 bis 41 Jahren wurden nicht verletzt.

Die Polizei fahndete bereits mit einem Hubschrauber nach den zwei Unbekannten auf der Brücke, konnte sie aber bislang noch nicht auffinden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.