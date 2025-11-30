Auto hebt nach Unfall ab: Drei Verletze auf der A2 bei Magdeburg

Magdeburg - Am frühen Sonntagmorgen krachte es auf der A2 : Bei Magdeburg sind zwei Autos kollidiert. Drei Personen wurden verletzt.

Auf der A2 bei Magdeburg wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 3.15 Uhr war ein 20 Jahre alter Autofahrer auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Zentrum und Magdeburg-Kannenstieg unterwegs, als er einem vorausfahrenden Peugeot auffuhr.

Die Polizei geht derzeit von Sekundenschlaf als Unfallursache aus, teilte eine Sprecherin mit.

Nach dem Zusammenprall hob der Unfallwagen ab, knallte in die Leitplanke und kam schließlich auf dem Dach zum Erliegen.

Der 20-jährige Unfallverursacher sowie die beiden Insassen des Peugeot wurden durch den Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.