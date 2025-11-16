Unachtsamkeit sorgt für drei Verletzte auf der A2 bei Magdeburg

Magdeburg - Gleich mehrere Menschen wurden am Sonntagmorgen auf der A2 bei Grabow kurz vor Magdeburg verletzt.

Bei den Unfällen auf der A2 bei Magdeburg sind am Sonntagmorgen drei Menschen verletzt worden. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Grund dafür war ein erster Unfall gegen 6.17 Uhr, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein polnischer Autofahrer auf einen vor ihn befindlichen Wagen aus Litauen auf. Beide waren in Richtung Hannover unterwegs. Ursache des Unfalls soll laut Polizei Unachtsamkeit gewesen sein.

Genau diese Unfallstelle sorgte zehn Minuten später für einen weiteren Vorfall.

Gegen 6.27 Uhr bemerkte ein ukrainischer Autofahrer den vor ihn befindlichen Unfall.

Dabei scherte er ebenfalls mit Unachtsamkeit auf die linke Fahrspur aus. Allerdings befand sich dort bereits ein Autofahrer aus Braunschweig. Beide Wagen berührten sich.

Insgesamt drei Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Sie wurden kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht.