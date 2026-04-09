Junger Lkw-Fahrer übersieht Stauende: Flüssigkunststoff sorgt für weitere A2-Vollsperrung

Helmstedt - Während auf der A2 bei Königslutter in Richtung Hannover ein Lkw brannte und gelöscht wurde , staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Ausgerechnet an dessen Ende in Höhe Helmstedt Ost krachten zusätzlich zwei Laster ineinander.

Wegen Reinigungs- und Sanierungsarbeiten musste die A2 in Höhe Helmstedt Ost gesperrt werden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein 19-Jähriger das Stauende viel zu spät und fuhr in einen vorausfahrenden Laster. Glücklicherweise blieb der junge Mann bei dem Unfall leicht verletzt, teilte die Polizei Braunschweig mit.

Sein Lkw war mit Flüssigkunststoffen beladen, welche aufgrund der entstandenen Schäden auf die Fahrbahn ausliefen.

Der Polizei blieb nichts anderes übrig, als auch diesen Abschnitt auf der A2 vorübergehend zu sperren. Nach der Reinigung müsse die Fahrbahn saniert werden, hieß es.

Weil diese Arbeiten noch länger andauern, könne noch nicht gesagt werden, wann der Abschnitt wieder freigegeben wird.