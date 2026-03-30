Mercedes und Skoda krachen auf A2 in Kipplaster: Zwei Verletzte

Am Montagmorgen sind auf der Autobahn 2 in Brandenburg zwei Autos nach einem Fehler beim Spurwechsel in einen Kipplaster gekracht.

Von Thorsten Meiritz

Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) - Am Montagmorgen hat es auf der Autobahn 2 in Brandenburg heftig gekracht.

Die Feuerwehrleute untersuchten das Mercedes-Wrack auf auslaufende Betriebsstoffe.
Die Feuerwehrleute untersuchten das Mercedes-Wrack auf auslaufende Betriebsstoffe.  © Julian Stähle

Bei dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Lehnin und dem Autobahndreieck Werder wurden eine 44-jährige Frau und ein 59 Jahre alter Mann leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 6.21 Uhr ein Fehler beim Spurwechsel den Crash, bei dem ein Mercedes und ein Skoda mit einem ein Kipplaster zusammengestoßen sind, ausgelöst haben.

Die beiden Autos wurden durch den Aufprall jeweils heftig an der Front in Mitleidenschaft gezogen und waren nicht mehr fahrbereit. Auch der Laster wurde leicht beschädigt, konnte jedoch vor Ort repariert werden, sodass der Brummi-Fahrer anschließend weiterrollen durfte.

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Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Potsdam für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Auch der Skoda ist nach dem Crash nur noch Schrott gewesen.
Auch der Skoda ist nach dem Crash nur noch Schrott gewesen.  © Julian Stähle
Die beiden Autos sind mit einem Kipplaster kollidiert.
Die beiden Autos sind mit einem Kipplaster kollidiert.  © Julian Stähle

Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Titelfoto: Julian Stähle

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