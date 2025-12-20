Heftiger Auffahrunfall auf A2: Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt

Irxleben - Auf der A2 Richtung Hannover ist am Samstagmorgen zwischen Ebendorf und Irxleben ( Landkreis Börde ) ein Transporter auf einen Lastwagen aufgefahren. Eine Person wurde schwer verletzt.

Der Transporterfahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Wie der Zentrale Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, kam es auf der Strecke aufgrund einer ungesicherten Unfallstelle immer wieder zu stockendem Verkehr und Stau.

Ein 47-jähriger polnischer Transporterfahrer bemerkte die Verkehrssituation zu spät und kollidierte auf der rechten Fahrbahn mit dem Heck eines bulgarischen Lastwagens.

Hierbei wurde der Fahrer des Transporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Mithilfe der Feuerwehr konnte der 47-Jährige befreit und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.