Reifenplatzer sorgt für Vollsperrung auf A20 – drei Schwerverletzte!

Friedland - Auf der A20 sorgte ein geplatzter Reifen am Freitag für einen schweren Crash: Drei Personen landeten schwer verletzt im Krankenhaus.

Neben der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben der Polizei saß ein 54-Jähriger gegen 18.20 Uhr am Steuer seines Jeep Grand Cherokee auf der A20 in Richtung Berlin.

Zwischen den Anschlussstellen Friedland und Strasburg platzte plötzlich ein Reifen und der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen schoss daraufhin von der Fahrbahn und überschlug sich mehrfach.

Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Neben dem Fahrer saßen eine 54-jährige Frau und ein 11-jähriger Junge im Jeep. Alle drei wurden bei dem heftigen Unfall schwer verletzt und in die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Greifswald gebracht.

Neben der Polizei und zwei Notärzten waren auch ein Rettungshubschrauber und 31 Feuerwehrleute im Einsatz. Außerdem kamen ein Abschleppunternehmen und die Autobahnmeisterei hinzu, um die Unfallstelle zu sichern.