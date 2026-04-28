Kurioser Unfall auf A20: Plötzlich liegt ein Haus auf der Straße

Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) - Am Dienstagmorgen hat sich auf der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern ein kurioser Unfall ereignet.

Auf der A20 ist ein Tiny House von einem Hänger gekippt. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Gegen 4.40 Uhr lag nämlich in der Nähe der Abfahrt Pasewalk plötzlich ein Haus am Fahrbahnrand, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall offenbar niemand.

Nach ersten Erkenntnissen war der 37 Jahre alte Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Transporter nach rechts von der Straße abgekommen.

Bei dem Ausritt verlor er seine Ladung - ein Tiny House - das vom Hänger und auf den Standstreifen kippte.

Zunächst konnte die Unfallstelle noch auf der linken Spur passiert werden. Das änderte sich ab etwa 8.30 Uhr als die Bergung des Gebäudes begann.

In der Folge kam es auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck zu erheblichen Einschränkungen bei der Vorbeifahrt, sodass sich ein Stau bildete.