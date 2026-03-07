Nissan überschlägt sich auf Autobahn: Fahrer hat Riesenglück
Itzehoe - Großer Schreck im Kreis Steinburg: Am Samstagmittag hat sich ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der A23 überschlagen. Er hatte Riesenglück und wurde nur leicht verletzt.
Wie eine Sprecherin der Leitstelle West gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Unfall gegen 12.28 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Itzehoe-Süd in Fahrtrichtung Norden ereignet.
Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein Mann - nach TAG24-Informationen 71 Jahre alt - die Kontrolle über seinen Nissan. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen, der auf dem Dach liegen blieb.
Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Mann in seinem Auto eingeklemmt sein könnte, wurde ein Großaufgebot zu der Unfallstelle alarmiert. Glücklicherweise war der 71-Jährige beim Eintreffen der Kräfte bereits von Ersthelfern aus dem Wagen befreit worden.
Der Mann wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und kam anschließend ins Krankenhaus. Wie durch ein Wunder hatte er lediglich leichte Verletzungen erlitten.
Da der Wagen außerhalb der Fahrbahn zum Stillstand gekommen war, hielten sich die Auswirkungen auf den Verkehr in Grenzen. Laut der Sprecherin musste die A23 gerade einmal für fünf Minuten gesperrt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Florian Sprenger