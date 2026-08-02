Schwerer Unfall auf der A23: Autobahn bei Hamburg voll gesperrt

Halstenbek - Heftiger Crash auf der Autobahn: Wegen eines Unfalls am Sonntagnachmittag ist die A23 bei Halstenbek im Kreis Pinneberg in Richtung Süden aktuell voll gesperrt.

Ein Auto hat sich bei einem Unfall auf der A23 bei Halstenbek überschlagen. © Florian Sprenger

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwischen den Anschlussstellen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder gegen 16.10 Uhr zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt.

Eines der beiden Fahrzeuge soll sich dabei sogar überschlagen haben, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24.

Viele Fragen bleiben jedoch noch offen. Informationen zu möglichen Verletzten oder dem genauen Unfallhergang lagen dem Sprecher bislang nicht vor.

Nach Informationen von dpa soll es mehrere Verletzte geben. Ein Rettungshubschrauber musste nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht hinzugezogen werden, so der Sprecher weiter.