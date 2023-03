Autotransporter steht hochkant auf der A3: Wie konnte es dazu kommen?

Rodgau/Offenbach - Heftige Szenen spielten sich am Donnerstag auf der A3 bei Rodgau-Weiskirchen nahe dem südosthessischen Offenbach am Main ab. Dort verunfallte ein Autotransporter ohne Fremdeinfluss und hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Die transportierten Autos wurden mitunter quer über die Fahrbahn und über diese hinaus verteilt. © 5VISION.NEWS

Wie es dazu gekommen war, dazu konnte die Polizei bislang nur etwaige Mutmaßungen anstellen. Laut ersten Ermittlungen der Beamten habe der Fahrer eines Autotransporters mit polnischer Zulassung die A3 in Fahrtrichtung Köln befahren.

Gegen 11.30 Uhr befand er sich schließlich in Höhe der Tank- und Rastanlage Weiskirchen-Nord, als er mutmaßlich einen schwerwiegenden Fehler beging.

Denn wie die Ordnungshüter zunächst berichteten, verlor der Lkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte in die Leitplanke und verunfallte in der Folge.

Letztlich geriet der Autotransporter derart außer Kontrolle, dass er schließlich hochkant und quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Währenddessen wurden durch die entstandenen Wuchten die transportierten Fahrzeuge kreuz und quer auf die umliegenden Spuren verteilt. Unbeteiligten Autofahrern sei es zudem gerade noch gelungen, unter den teils durch die Luft fliegenden Wagen hindurchzufahren.

Umgehend rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an, das sich vor allem der Bergung des in rund zehn Meter Höhe festsitzenden Lkw-Fahrer widmen musste. Der in seinem Führerhaus eingeschlossene Mann konnte schließlich verletzt über eine Drehleiter geborgen werden, ehe er ins Krankenhaus kam.