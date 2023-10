Camper erlebt Schock seines Lebens auf A3: Reaktion von Trucker ist unglaublich

Idstein/Wiesbaden - Dreister geht es kaum! Auf der A3 in Südhessen kam es am heutigen Mittwochvormittag zu einem besonders schweren Fall von Fahrerflucht. Schwer bezog sich in diesem Fall nicht nur auf das Ausmaß des Schadens, sondern gleichermaßen auch auf den mutmaßlichen Verursacher.