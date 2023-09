Das gibt wohl mächtig Ärger: Verpeilter Brummifahrer leistet sich teuren Aussetzer

Stockstadt am Main - Das Gespräch mit dem Chef dürfte für diesen Lasterfahrer wohl ziemlich unangenehm werden. Am gestrigen Dienstag kam es auf der A3 in Unterfranken zu einem ziemlich peinlichen Zwischenfall, der eine zerstörte Schilderbrücke zur Folge hatte. Der Verursacher hatte dennoch jede Menge Dusel.