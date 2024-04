24.04.2024 14:40 765 Ein Mann lebensgefährlich verletzt, zwei Schwerverletzte: Lastwagen-Fahrer flieht nach Crash

Auf der A3 bei Frankfurt am Main kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten: Die Autobahn wurde in Richtung Würzburg gesperrt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Rettungshubschrauber-Einsatz war nötig: Auf der A3 bei Frankfurt am Main kam es am gestrigen Dienstagabend zu einem schweren Unfall mit drei Verletzen! Bei einem Auto wurde die Front komplett zertrümmert. © 5VISION.NEWS Der Crash ereignete sich in Fahrtrichtung Würzburg vor dem Offenbacher Kreuz, wie die Frankfurter Feuerwehr via "X" (vormals Twitter) mitteilte.

Es seien "viele Einsatzkräfte" vor Ort und der Rettungshubschrauber sei gelandet. Die Frankfurter Polizei bestätigte diese Informationen später und ergänzte sie noch um weitere Angaben. Demnach löste ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer den Crash aus, als er mit seiner Maschine auf die ganz rechte Spur der A3 wechselte und dabei einen Renault Laguna übersah. Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten: Sperrung der A3 bei Frankfurt Auch diese beiden Auto wurden bei dem Crash auf der A3 bei Frankfurt beschädigt - laut Polizei wurden dabei drei Menschen verletzt, darunter war ein lebensgefährlich verletzter 54-Jähriger. © 5VISION.NEWS Der Renault, an dessen Steuer ein 30-jähriger Mann saß, wurde seitlich getroffen und durch den Aufprall nach rechts auf den Zubringer zur A661 in Richtung Oberursel geschleudert. Hier prallte der Wagen in das Heck eines Mazda MX-5, der infolge eines Staus auf der Autobahn stand. Der Mazda krachte wiederum mit großer Wucht gegen das Heck eines Kia Proceed. Der 54-jährige Mazda-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber auf schnellstem Weg in eine Klinik gebracht. Seine 57 Jahre alte Beifahrerin und der 30-jährige Renault-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Auch sie wurden vom Rettungsdienst jeweils in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die A3 wurde infolge des Crashs bis etwa 20 Uhr an der Unfallstelle voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr bis etwa 0.10 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der 59-Jährige, der mit seinem Sattelzug den Unfall ausgelöst hatte, beging nach dem Crash Fahrerflucht. Die Polizei konnte ihn jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Anschlussstelle Hanau lokalisieren. Der Mann wurde festgenommen, er soll bald einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Erstmeldung vom 24. April, 6.50 Uhr, aktualisiert: 14.40 Uhr.

