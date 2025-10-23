Sattelzug kracht gegen Hyundai: Vollsperrung der A3 mitten im Berufsverkehr

Rodgau - Ein Unfall auf der A3 führte am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Unfall auf der A3: Viele Berufspendler mussten erhebliche Einschränkungen im Verkehr hinnehmen. © 5VisionNews

Der Crash ereignete sich gegen 6.45 Uhr bei Rodgau in Südosthessen zwischen den Anschlussstellen Hanau und Obertshausen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein Sattelzug-Fahrer mit seinem Gespann in Richtung Köln auf der Autobahn unterwegs. Der Lastwagen fuhr auf der rechten Fahrspur.

"Beim Wechsel auf den für den Verkehr freigegebenen Seitenstreifen übersah der Lkw-Fahrer offenbar einen blauen Hyundai i30", ergänzte ein Sprecher.

Es kam zum Zusammenstoß: Der Hyundai wurde von der Fahrbahn geschleudert, prallte gegen die Schutzplanke und wurde dann von dort zurück auf die A3 geschleudert, wobei der i30 gegen einen Sprinter krachte.