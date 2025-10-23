Schwerer Lastwagen-Unfall auf der A3: Ausfahrt blockiert

Raunheim - Ein Sattelzug verkeilte sich im Seitenstreifen: Nach einem Unfall auf der A3 am späten Freitagabend war die Ausfahrt Raunheim in Südhessen blockiert!

Auf der A3 in Südhessen verunglückte am späten Mittwochabend ein Lastwagen, der Fahrer blieb unverletzt. © 5VisionNews

Der Fahrer des Lastwagens wollte gegen 21.45 Uhr über die Ausfahrt Raunheim in Richtung Frankfurt am Main von der Autobahn abfahren, wie die Polizei mitteilte.

Dabei verlor der Mann aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Sattelzug: Das Gespann geriet nach rechts ab und durchbrach die Außen-Schutzplanke.

Die Zugmaschine knickte nach rechts ab und "verkeilte sich dabei mit dem Auflieger", wie ein Sprecher ergänzte. In der Folge blockierte das Sattelzug-Wrack die Ausfahrt Raunheim.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des verunglückten Lastwagens wurde umgehend eingeleitet, stellte sich aber als kompliziert heraus. Über Stunden war die Autobahnmeisterei damit beschäftigt.