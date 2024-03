Stau-Chaos: Mehrere Lkw krachen ineinander und legen A3 lahm

Randersacker - Bitter für etliche, die am heutigen Mittwochabend von der Arbeit in den wohlverdienten Feierabend nach Hause düsen wollten. Auf der A3 sorgte ein heftiger Auffahrunfall nämlich dafür, dass auf mehreren Kilometern gar nichts mehr ging.

Auf der A3 von Würzburg in Richtung Nürnberg ging im Feierabendverkehr gar nichts mehr. © NEWS5/Höfig

Laut ersten Informationen der unterfränkischen Polizei ereignete sich das Geschehen auf der A3 von Würzburg in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Randersacker und Rottendorf (Landkreis Würzburg) hatte sich der beginnende Feierabendverkehr ersten Informationen zufolge wohl schon enorm angehäuft.

Dies hatte zur Folge, dass ein auf den langsam rollenden Verkehr zufahrender Lastwagen abbremsen musste. Damit löste er aber allem Anschein nach ungewollt eine fatale Kettenreaktion aus. So krachte nämlich in der Folge ein hinter ihm fahrender VW fast ungebremst in das Heck des Lasters.

Damit aber noch lange nicht genug: Weiterhin fuhren drei weitere Lkw auf die zusammengestoßenen Fahrzeuge auf. Den Abschluss bildete letztlich ein Tanklastwagen, der zumindest noch versuchte auf den Seitenstreifen auszuweichen, dabei aber den letzten Unfall-Lastwagen touchierte.

Die insgesamt sechs Unfallfahrzeuge sorgten dafür, dass die A3 zwischen Randersacker und Rottendorf voll gesperrt werden musste, was einen kilometerlangen Stau und stundenlange Verzögerungen mit sich brachte.

Es wurden Umleitungen eingerichtet, die aber ebenfalls binnen kürzester Zeit vollends überlastet waren.