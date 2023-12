Tödlicher Unfall am Flughafen: Audi erfasst Fußgänger auf der A3

Frankfurt am Main - Am frühen Morgen des heutigen Samstags ist auf der A3 in Höhe des Frankfurter Flughafens ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 45 Jahre alte Fahrer des Audi wurde wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht. © 5vision.media

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag bestätigte, war der Mann in der Nacht über die Autobahn gelaufen, wurde von dem Wagen angefahren und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Hintergründe des Unfalls - etwa warum der Mann zu Fuß auf der A3 unterwegs war - sind noch unklar.

Auch die Identität des Toten ist laut dem Polizeisprecher noch nicht bekannt.

Bei dem Unfall habe der 45-jährige Fahrer des Audi einen Schock erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Auto sind deutliche Schäden an der linken Front und der Windschutzscheibe zu erkennen.