Trotz Warnbaken: Hyundai kracht in Baustelle und verkeilt sich unter Anhänger

Wiesbaden - Am Wiesbadener Kreuz ist am späten Dienstagabend ein 35 Jahre alter Autofahrer auf der A3 mit seinem Hyundai Kona in den Sperranhänger einer Baustelle gekracht und hat dabei erheblichen Schaden angerichtet.

Demnach war am Wiesbadener Kreuz in südlicher Fahrtrichtung eine Nachtbaustelle eingerichtet worden. Wegen dieser waren zwei der drei Fahrstreifen gesperrt, nur der linke durfte befahren werden.

Kurzfristig musste die A3 in südlicher Fahrtrichtung gesperrt werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Fahrer hatte sich leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt musste gesperrt werden.

Nachdem der Wagen mithilfe von Abschleppseilen unter dem Anhänger herausgezogen worden war, konnte die Sperrung bereits nach etwa einer Viertelstunde wieder aufgehoben werden.

Am Hyundai war durch den Unfall ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro, am Sperranhänger zusätzlich in Höhe von 50.000 Euro entstanden.

Auf den Fahrer kommt laut Polizei jetzt ein Bußgeldverfahren zu, da er trotz Sperrung des Fahrstreifens in die Baustelle gerauscht ist.