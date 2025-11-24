Schnee-Chaos auf A38: Lkw kracht in Leitplanke und löst Unfallkette aus

Merseburg - Kaum fällt der erste Schnee, sind die wetterbedingten Unfälle nicht weit. So auch auf der A38 in der Nacht zu Montag. Weil ein Lkw-Fahrer sein Tempo nicht an die winterlichen Verhältnisse anpasste, kam es bei Merseburg in Sachsen-Anhalt zu einem Crash mit Folgen.

Die schlechten Wetterverhältnisse wurden dem Lkw-Fahrer zum Verhängnis. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wie die Polizei bestätigte, war der Mann für die kalt-nassen Verhältnisse gegen 2.30 Uhr zu schnell unterwegs, was dazu führte, dass er die Kontrolle über seinen Laster verlor.

Er kam nach rechts von seiner Fahrspur ab, fing an zu Rutschen und knallte anschließend gegen die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall schleuderte es seinen Lkw wieder zurück auf die Fahrbahn.

Am Ende kam sein Gefährt zum Teil auf dem Standstreifen und zum Teil auf der rechten Fahrspur nahe der Anschlussstelle Merseburg-Süd zum Stehen.

"Zwei nachfolgende Lkw-Fahrer reagierten umgehend, bremsten ab und versuchten dem verunfallten Fahrzeug auszuweichen", so Polizeisprecher Veit Richter.

Dabei knallten jedoch auch die beiden Lkw zusammen.

Als die Beamten den Bereich absicherten, kam es zum dritten Unfall. Ein bisher unbekannter Fahrer fuhr über eine kurz vorher aufgestellte Warnbake. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete er.

Die Polizei warnt: Nicht nur am Montag, auch in den folgenden Tagen ist mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen, was das Risiko für Unfälle steigert.