A38 bei Leipzig: Eine Verletzte nach Crash zwischen Audi und Lastwagen
Leipzig - Es hat gekracht auf der A38 bei Leipzig: Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto wurde die Autobahn am späten Dienstagnachmittag bis zum Abend gesperrt.
Laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei geschah der Unfall wohl in Fahrtrichtung Halle zwischen dem Kreuz Leipzig-Süd und der Anschlussstelle Leipzig-Neue Harth.
Zwei Fahrzeuge waren beteiligt, ein Laster und ein Audi.
Am Mittwochvormittag teilte ein Polizeisprecher mit, dass ein 42-jährige LKW-Fahrer nach einem Überholvorgang wieder auf die rechte Fahrspur wechseln wollte.
"Dabei übersah er den bereits auf der rechten Spur befindlichen Audi A5 Sportback vermutlich aufgrund des "toten Winkels" und kollidierte mit dem Auto", so der Polizeisprecher.
Die 34-jährige Audi-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und ambulant medizinisch behandelt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn.
Infolge der Sperrung bildete sich ein längerer Stau, wie auf Fotos vom Unfallort zu sehen ist. Sie zeigten ebenso, dass beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden liegt laut ersten Schätzungen bei 40.000 Euro.
Das Autobahnpolizeirevier ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall. Die Sperrung der Fahrspuren konnte im Laufe des Abends wieder aufgehoben werden.
Erstmeldung vom 17. März um 18.50 Uhr, aktualisiert am 18. März um 11.43 Uhr.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier