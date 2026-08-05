Auffahrt auf A38 gesperrt: Lkw kracht an Autobahndreieck Parthenaue in Leitplanke

Leipzig - Am frühen Mittwochmorgen stieß ein Lkw am Autobahndreieck Parthenaue in eine Leitplanke. Die Überfahrt von der A14 auf die A38 ist seither gesperrt.

Aufgrund der Bergungsarbeiten am Lkw ist die Unfallstelle weiterhin gesperrt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Am Autobahndreieck Parthenaue südöstlich von Leipzig kam es am Mittwochmorgen zu Verkehrseinschränkungen, nachdem ein Lkw bei der Überfahrt von der A14 auf die A38 verunfallt war.

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, sei es etwa gegen 5.25 Uhr zu dem Unfall gekommen.

Demnach sei der 56 Jahre alte Fahrer des IVECO-Sattelzuges zunächst auf der A14 in Richtung Magdeburg unterwegs gewesen.

Als er an dem Autobahndreieck auf die A38 Richtung Göttingen auffahren wollte, verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß in eine der Leitplanken.