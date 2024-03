Kontroverse um Unfall mit drei Toten: Hätte die Polizei die Verfolgungsjagd abbrechen sollen?

Querfurt - Am frühen Morgen des 15. Dezember riss ein Falschfahrer (†57) auf der A38 in Sachsen-Anhalt zwei Frauen mit in den Tod. Jetzt richten sich die Ermittlungen ausgerechnet gegen die Polizisten, die den Mann bis zum Unfallzeitpunkt verfolgten. "MDR Umschau" beschäftigte sich mit dem komplexen Fall.

Der 57-jährige Geisterfahrer riss am 15. Dezember nicht nur sich selbst, sondern auch zwei Frauen in einem anderen Auto in den Tod. © Heiko Rebsch/dpa

Die schicksalhafte Verfolgungsfahrt begann um 2.40 Uhr bei Staßfurt und führte erst über eine Landstraße und schließlich über die A14 bis auf die A38 bei Querfurt. Fast zwei Stunden lang jagte eine Streife dem 57-jährigen Straftäter - sein Auto trug ein gefälschtes Nummernschild, und er hatte ein geklautes E-Bike an Bord - hinterher.

Sie blieben selbst dann noch an seine Fersen geheftet, als der Mann als Geisterfahrer auf die A38 raste. Nach Ansicht des Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel (42, Grüne) hätten die Polizisten spätestens hier die Verfolgung abbrechen müssen - immerhin hatte ja ein Hubschrauber die ganze Zeit Sichtkontakt: "Es gab gute Chancen, denjenigen dann auf anderem Wege und nicht mehr durch direkte Nachfahrt zu stoppen."

Stattdessen dann das Unglück: Um 4.20 Uhr krachte der 57-Jährige frontal in den Wagen einer Grimmaer Fensterbaufirma. Die zwei Mitarbeiterinnen Alicja (34) und Renata (41) waren sofort tot, ihr Kollege Daniel (38) überlebte mit schweren Verletzungen. Auch der Geisterfahrer starb.

Ihr Kollege Steffen Gey spricht im Beitrag über die verstorbene Alicja: "Sie war wissbegierig, sie war pünktlich, sie war nett. Früh schon, wenn sie kam, hatte sie ein strahlendes Lächeln." Am Tag vor dem Unfall am Freitag hatte er noch mit ihr telefoniert. "Sie hat sich gefreut, am Montag wieder in unserer Abteilung zu sein", erinnert er sich.

Wieso es den verfolgenden Polizisten innerhalb von fast zwei Stunden und über eine Strecke von 100 Kilometern nicht gelungen war, den Fahrer zu stoppen, verstehe er nicht. Dennoch: "Ich möchte nicht in der Haut der Polizisten stecken."