Kurz vorm Rastplatz umentschieden: Schwerer Unfall auf A38

Nordhausen - Auf der A38 bei Nordhausen hat es am Sonntagabend gekracht.

Beide Autos wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei erklärte, waren gegen 20.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-West und Nordhausen ein Audi und ein VW zusammengestoßen.

Die beiden Autos waren laut bisherigen Ermittlungen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Leipzig unterwegs gewesen.

Der 64-jährige Audi-Fahrer habe den Angaben nach zunächst beabsichtigt, den Rastplatz "Kesselberg" anzufahren. Plötzlich sei er jedoch wieder auf die Autobahn gewechselt.

Der 44-jährige VW-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt noch etwas hinter dem Audi. Er versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern und krachte in das Heck des Audis. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ihre Autos wurden erheblich demoliert und mussten abgeschleppt werden.