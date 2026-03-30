Kurz vorm Rastplatz umentschieden: Schwerer Unfall auf A38

Auf der A38 bei Nordhausen hat es am Sonntagabend gekracht.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - Auf der A38 bei Nordhausen hat es am Sonntagabend gekracht.

Beide Autos wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.
Beide Autos wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.  © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei erklärte, waren gegen 20.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-West und Nordhausen ein Audi und ein VW zusammengestoßen.

Die beiden Autos waren laut bisherigen Ermittlungen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Leipzig unterwegs gewesen.

Der 64-jährige Audi-Fahrer habe den Angaben nach zunächst beabsichtigt, den Rastplatz "Kesselberg" anzufahren. Plötzlich sei er jedoch wieder auf die Autobahn gewechselt.

Unfall A38: A38 bei Leipzig: Eine Verletzte nach Crash zwischen Audi und Lastwagen
Unfall A38 A38 bei Leipzig: Eine Verletzte nach Crash zwischen Audi und Lastwagen

Der 44-jährige VW-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt noch etwas hinter dem Audi. Er versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern und krachte in das Heck des Audis. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Ihre Autos wurden erheblich demoliert und mussten abgeschleppt werden.

Mehrere Rettungskräfte waren am Unfallort.
Mehrere Rettungskräfte waren am Unfallort.  © Silvio Dietzel

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die A38 in Fahrtrichtung Leipzig war für knapp zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr war deshalb zeitweise über den Rastplatz Kesselberg umgeleitet worden.

Titelfoto: Silvio Dietzel

Mehr zum Thema Unfall A38: