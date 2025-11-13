Lkw-Unfall auf A38: Essen verteilt sich auf der Autobahn, über 125.000 Euro Schaden
Nordhausen - Auf der A38 bei Nordhausen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Lkw verunfallt.
Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte der Sattelzug gegen 23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West die Mittelleitplanke durchbrochen. Laut ersten Erkenntnissen soll der 54-Jährige zuvor einen lauten Knall wahrgenommen haben, woraufhin sein Lastwagen ausbrach und beim Versuch gegenzulenken ins Schleudern geraten war.
In der Folge war der Lkw umgekippt und quer auf der Autobahn liegengeblieben. Zwei dahinter befindliche Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. Den Angaben nach hatten sie die Teile überfahren. Die Autofahrer blieben unverletzt
Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die A38 ist aktuell noch zwischen Nordhausen und Nordhausen-West in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen in und um Nordhausen. Laut Autobahnpolizei soll die A38 in Fahrtrichtung Leipzig voraussichtlich in der nächsten Stunde freigegeben werden.
A38 in Richtung Göttingen bleibt weiterhin gesperrt
In Richtung Göttingen bleibt die Autobahn weiterhin voll gesperrt. Hier laufen weiterhin die Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Zusätzlich müsse Erdreich abgetragen und die Leitplanke erneuert werden. Die Freigabe der A38 in Fahrtrichtung erfolgt voraussichtlich gegen Mittag.
Der entstandene Schaden wird auf mehr als 125.000 Euro geschätzt. Laut Polizeiangaben hatte der Sattelzug rund 24 Tonnen Lebensmittel geladen, die sich auf der Fahrbahn verteilten.
Titelfoto: Silvio Dietzel