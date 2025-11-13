 582

Lkw-Unfall auf A38: Essen verteilt sich auf der Autobahn, über 125.000 Euro Schaden

Auf der A38 bei Nordhausen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Lkw verunfallt.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - Auf der A38 bei Nordhausen ist in der Nacht zu Donnerstag ein Lkw verunfallt.

Ein Lkw-Unfall auf der A38 bei Nordhausen hat enormen Schaden angerichtet.  © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte der Sattelzug gegen 23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West die Mittelleitplanke durchbrochen. Laut ersten Erkenntnissen soll der 54-Jährige zuvor einen lauten Knall wahrgenommen haben, woraufhin sein Lastwagen ausbrach und beim Versuch gegenzulenken ins Schleudern geraten war.

In der Folge war der Lkw umgekippt und quer auf der Autobahn liegengeblieben. Zwei dahinter befindliche Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. Den Angaben nach hatten sie die Teile überfahren. Die Autofahrer blieben unverletzt

Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die A38 ist aktuell noch zwischen Nordhausen und Nordhausen-West in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen in und um Nordhausen. Laut Autobahnpolizei soll die A38 in Fahrtrichtung Leipzig voraussichtlich in der nächsten Stunde freigegeben werden.

Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn.  © Silvio Dietzel

A38 in Richtung Göttingen bleibt weiterhin gesperrt

In Richtung Göttingen bleibt die Autobahn weiterhin voll gesperrt. Hier laufen weiterhin die Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Zusätzlich müsse Erdreich abgetragen und die Leitplanke erneuert werden. Die Freigabe der A38 in Fahrtrichtung erfolgt voraussichtlich gegen Mittag.

Wegen des Unfalls wurde die A38 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.  © Silvio Dietzel

Der entstandene Schaden wird auf mehr als 125.000 Euro geschätzt. Laut Polizeiangaben hatte der Sattelzug rund 24 Tonnen Lebensmittel geladen, die sich auf der Fahrbahn verteilten.

