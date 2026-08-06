Vollsperrung auf A38: Strecke nach Unfall mit mehreren Schwerverletzten dicht

Roßla - Auf der A38 im Landkreis Mansfeld-Südharz hat es am frühen Donnerstagmorgen heftig gekracht. Die Strecke ist voll gesperrt.

Die A38 ist nach einem Auffahrunfall voll gesperrt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall zwischen den Abfahrten Roßla und Sangerhausen-West in Fahrtrichtung Leipzig.

Bei dem Crash sollen drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden sein.

Wie eine Polizeisprecherin erklärte, soll ein Auto auf ein weiteres aufgefahren sein. Genaue Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.