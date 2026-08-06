Vollsperrung auf A38: Strecke nach Unfall mit mehreren Schwerverletzten dicht
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Roßla - Auf der A38 im Landkreis Mansfeld-Südharz hat es am frühen Donnerstagmorgen heftig gekracht. Die Strecke ist voll gesperrt.
Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall zwischen den Abfahrten Roßla und Sangerhausen-West in Fahrtrichtung Leipzig.
Bei dem Crash sollen drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden sein.
Wie eine Polizeisprecherin erklärte, soll ein Auto auf ein weiteres aufgefahren sein. Genaue Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.
Die A38 Richtung Leipzig ist voll gesperrt. Laut aktuellem Stand laufen derzeit die Räumungsarbeiten, sodass in Kürze eine Fahrspur wieder geöffnet werden kann.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa