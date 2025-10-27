Crash mit vier Autos auf A4 in Dresden: Stau!

Dresden - Behinderungen auf der A4 in Dresden ! Am Montagnachmittag hat sich auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz ein Crash ereignet.

Ein Unfall auf der A4 in Richtung Chemnitz sorgt zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Altstadt für Stau. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sind kurz vor 16 Uhr insgesamt vier Autos zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Altstadt auf dem linken und mittleren Fahrstreifen verunfallt.

"Es gibt einen Leichtverletzten", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47). Nähere Details stünden gegenwärtig noch nicht fest.

Der Verkehr wird offenbar an der Unfallstelle vorbeigeleitet.