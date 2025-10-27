813
Crash mit vier Autos auf A4 in Dresden: Stau!
Dresden - Behinderungen auf der A4 in Dresden! Am Montagnachmittag hat sich auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz ein Crash ereignet.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sind kurz vor 16 Uhr insgesamt vier Autos zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Altstadt auf dem linken und mittleren Fahrstreifen verunfallt.
"Es gibt einen Leichtverletzten", erklärte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47). Nähere Details stünden gegenwärtig noch nicht fest.
Der Verkehr wird offenbar an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Laut ADAC sind Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Der Verkehr staut sich über fünf Kilometer. Es muss mit mindestens 18 Minuten Zeitverlust gerechnet werden.
