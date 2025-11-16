In Lkw gefahren: Autofahrer stirbt nach Unfall auf der A4
Laut Polizeiangaben war ein 36-Jähriger zwischen Gotha und Wandersleben in einen Lkw gefahren.
Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort starb.
Zu der genauen Unfallursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Diese müsse noch geklärt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber ärztlich versorgt.
Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, hatte sich das tödliche Unglück gegen 2.20 Uhr zugetragen.
Die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden war wegen der Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt. Gegen 8 Uhr wurde die A4 wieder freigegeben.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa