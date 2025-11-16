In Lkw gefahren: Autofahrer stirbt nach Unfall auf der A4

Auf der A4 in Thüringen hat es am Sonntagmorgen einen tödlichen Unfall gegeben.

Von Christian Rüdiger

Die Ermittlungen zur Unfallursache liegen nun bei der Staatsanwaltschaft Erfurt, teilte die Polizei mit. (Symbolfoto)  © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizeiangaben war ein 36-Jähriger zwischen Gotha und Wandersleben in einen Lkw gefahren.

Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort starb.

Zu der genauen Unfallursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Diese müsse noch geklärt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber ärztlich versorgt.

Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, hatte sich das tödliche Unglück gegen 2.20 Uhr zugetragen.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden war wegen der Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt. Gegen 8 Uhr wurde die A4 wieder freigegeben.

